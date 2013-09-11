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Облако знаний
Прочь из моей головы: 5 книг о влиянии интернета на мозг
Н&F выбрал 5 научно-популярных книг, которые могут быть любопытны предпринимателю, интересующемуся, как сеть меняет привычки и поведение людей.
1
Облако знаний
Прочь из моей головы: 5 книг о влиянии интернета на мозг
Н&F выбрал 5 научно-популярных книг, которые могут быть любопытны предпринимателю, интересующемуся, как сеть меняет привычки и поведение людей.
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