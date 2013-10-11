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«Милый друг»: Типология славян для арендодателей
«Милый друг»: Типология славян для арендодателей Городской журнал «Милый друг» специально для фестиваля Moscow Design Week подготовил новый, второй по счёту номер — с разрешения редакции The Village публикует один из материалов.
«Милый друг»: Типология славян для арендодателей

«Милый друг»: Типология славян для арендодателей
Городской журнал «Милый друг» специально для фестиваля Moscow Design Week подготовил новый, второй по счёту номер — с разрешения редакции The Village публикует один из материалов.