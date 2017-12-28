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Лучшая архитектура 2017 года
Итоги года 2017

Лучшая архитектура 2017 годаThe Village попросил российских архитекторов рассказать о примечательных зданиях, построенных в этом году

Итоги года 2017

Лучшая архитектура 2017 года The Village попросил российских архитекторов рассказать о примечательных зданиях, построенных в этом году