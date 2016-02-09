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Транспорт

Аэропорт Раменское откроется 15 марта

За год аэропорт примет почти два миллиона пассажиров

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Транспорт

Аэропорт Раменское откроется 15 марта За год аэропорт примет почти два миллиона пассажиров