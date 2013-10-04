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Выходные в городе
Планы на выходные: 4–6 октября
День рождения Hello Hostel, выставка современной деревянной архитектуры, фестиваль уличного искусства в «Прибое» и вечер диафильмов — The Village составил гид по главным событиям трёх дней.
Выходные в городе
Планы на выходные: 4–6 октября
День рождения Hello Hostel, выставка современной деревянной архитектуры, фестиваль уличного искусства в «Прибое» и вечер диафильмов — The Village составил гид по главным событиям трёх дней.
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