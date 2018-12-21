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Индустрия
Как в Ленобласти научились делать натуральный сидр
Предприниматель Дмитрий Тихомиров — о производстве сидра по историческим технологиям, ленинградских яблоках и победе на конкурсе Glintcap
Индустрия
Как в Ленобласти научились делать натуральный сидр
Предприниматель Дмитрий Тихомиров — о производстве сидра по историческим технологиям, ленинградских яблоках и победе на конкурсе Glintcap