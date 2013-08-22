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Карнавал в парке Горького в снимках Instagram Сегодня в московском парке Горького карнавальным шествием отметили 85-летие парка. И ни дождь, ни традиционно слабый интернет не помешали свидетелям и участникам маскарада отчитаться об увиденном.

Карнавал в парке Горького в снимках Instagram
Сегодня в московском парке Горького карнавальным шествием отметили 85-летие парка. И ни дождь, ни традиционно слабый интернет не помешали свидетелям и участникам маскарада отчитаться об увиденном.

Планы на выходные: 23−25 августа
Планы на выходные: 23−25 августа Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.
Планы на выходные: 23−25 августа

Планы на выходные: 23−25 августа
Карнавал в парке Горького, ночь «Во все тяжкие» в летнем «Пионере», фестиваль джаза в саду «Эрмитаж», живопись великих русских художников и рисунки поэтов в числе приметных событий выходных.