«Гордость и предубеждение и зомби», «Образцовый самец — 2», «Трамбо» Пародия на Джейн Остин, Бен Стиллер и Бенедикт Камбербэтч в мире моделей, байопик голливудского сценариста в опале — Алиса Таёжная разбирает новинки проката