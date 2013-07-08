вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Екатеринбург
Екатеринбург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Производственный процесс: Как делают трансформаторы
Как это работает
Производственный процесс: Как делают трансформаторыH&F побывал на московском «Электрозаводе», где делают электрооборудование для атомных станций и металлургических заводов.
1
Производственный процесс: Как делают трансформаторы
Как это работает

Производственный процесс: Как делают трансформаторы H&F побывал на московском «Электрозаводе», где делают электрооборудование для атомных станций и металлургических заводов.