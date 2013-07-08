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Как это работает
Производственный процесс: Как делают трансформаторы
H&F побывал на московском «Электрозаводе», где делают электрооборудование для атомных станций и металлургических заводов.
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Как это работает
Производственный процесс: Как делают трансформаторы
H&F побывал на московском «Электрозаводе», где делают электрооборудование для атомных станций и металлургических заводов.
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