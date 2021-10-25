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МЫ В СОЦСЕТЯХ

25 октября 2021

Издательство «Белая ворона» удалило из книги для подростков страницы о трансгендерах

20 октября 2020

СПЧ не поддержал поправки Мизулиной, запрещающие трансгендерам менять пол в документах

Трансгендерную активистку арестовали на 14 суток. Ее хотели отправить в мужской спецприемник

Девушка участвовала в одиночном пикете против поправок в Семейный кодекс

Трансгендерную активистку арестовали на 14 суток. Ее хотели отправить в мужской спецприемник

Возле здания Госдумы задержали участников одиночных пикетов против законопроекта Елены Мизулиной

Всего задержана 23 человека

Возле здания Госдумы задержали участников одиночных пикетов против законопроекта Елены Мизулиной

Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей

Мизулина взялась за укрепление института семьи

Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей

Революционный номер Tatler с транс-женщиной ставят в магазинах обложкой назад

Ни издательство, ни ретейлеры в этом не сознаются

Революционный номер Tatler с транс-женщиной ставят в магазинах обложкой назад

Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler

Прецедент в отечественном глянце

Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler

ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством

Ее связывают с сексуальным здоровьем

ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством

Мужской и женский изоляторы Москвы отказались принять трансгендера

Из-за этого его отправили в больницу при СИЗО «Матросская тишина»

Мужской и женский изоляторы Москвы отказались принять трансгендера

Трансгендерную девушку не пустили в «Ионотеку»

Основатель клуба заявил, что не считает возможным менять «менталитет страны размером с материк»

Трансгендерную девушку не пустили в «Ионотеку»

В России утвердили регламент выдачи справки о смене пола

Она будет действовать в течение года

В России утвердили регламент выдачи справки о смене пола

Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия»
Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия»

Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Потерявшая детей из-за удаления груди мать призналась в смене пола

Девушка намекнула на свой гендерный статус в программе «Герой дня» с Ксенией Собчак

Потерявшая детей из-за удаления груди мать призналась в смене пола

В Москве пройдет лекция о грамотном освещении вопросов трансгендерности

Она должна помочь лучше понять проблемы Т*-людей

В Москве пройдет лекция о грамотном освещении вопросов трансгендерности

Московский комьюнити-центр открыл ЛГБТ-убежище

Проект предоставляет помощь жертвам дискриминации по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности

Московский комьюнити-центр открыл ЛГБТ-убежище

Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»

Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов»
Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире

Дело удалившей грудь матери из Екатеринбурга вышло на международный уровень

Историей Юлии Савиновских заинтересовались иностранные СМИ

Дело удалившей грудь матери из Екатеринбурга вышло на международный уровень

«Подошли трое и спросили: „Ты что, пол меняешь?“»: Кем и как работают трансгендеры
«Подошли трое и спросили: „Ты что, пол меняешь?“»: Кем и как работают трансгендеры Каково искать работу, объясняться с начальством и общаться с коллегами тем, кто решил сменить пол
«Подошли трое и спросили: „Ты что, пол меняешь?“»: Кем и как работают трансгендеры

«Подошли трое и спросили: „Ты что, пол меняешь?“»: Кем и как работают трансгендеры
Каково искать работу, объясняться с начальством и общаться с коллегами тем, кто решил сменить пол

Как я сменил пол в Москве
Как я сменил пол в Москве Трансгендер рассказал The Village, как пройти через операцию по коррекции пола, поменять документы и добиться понимания общества
Как я сменил пол в Москве

Как я сменил пол в Москве
Трансгендер рассказал The Village, как пройти через операцию по коррекции пола, поменять документы и добиться понимания общества