СПЧ не поддержал поправки Мизулиной, запрещающие трансгендерам менять пол в документах
Трансгендерную активистку арестовали на 14 суток. Ее хотели отправить в мужской спецприемник
Девушка участвовала в одиночном пикете против поправок в Семейный кодекс
Возле здания Госдумы задержали участников одиночных пикетов против законопроекта Елены Мизулиной
Всего задержана 23 человека
Запретить трансгендерным людям вступать в брак и усыновлять детей
Мизулина взялась за укрепление института семьи
Революционный номер Tatler с транс-женщиной ставят в магазинах обложкой назад
Ни издательство, ни ретейлеры в этом не сознаются
Трансгендер Наташа Максимова в апрельском номере российского Tatler
Прецедент в отечественном глянце
ВОЗ перестала считать трансгендерность психическим расстройством
Ее связывают с сексуальным здоровьем
Мужской и женский изоляторы Москвы отказались принять трансгендера
Из-за этого его отправили в больницу при СИЗО «Матросская тишина»
Трансгендерную девушку не пустили в «Ионотеку»
Основатель клуба заявил, что не считает возможным менять «менталитет страны размером с материк»
Совет не ездить в Россию, разрешение лаять и первый трейлер «Вия» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Потерявшая детей из-за удаления груди мать призналась в смене пола
Девушка намекнула на свой гендерный статус в программе «Герой дня» с Ксенией Собчак
В Москве пройдет лекция о грамотном освещении вопросов трансгендерности
Она должна помочь лучше понять проблемы Т*-людей
Московский комьюнити-центр открыл ЛГБТ-убежище
Проект предоставляет помощь жертвам дискриминации по признакам сексуальной ориентации или гендерной идентичности
Экологический армагеддон, взрыв в Подмосковье и новый тизер «Викингов» Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Дело удалившей грудь матери из Екатеринбурга вышло на международный уровень
Историей Юлии Савиновских заинтересовались иностранные СМИ