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25 октября 2021

Издательство «Белая ворона» удалило из книги для подростков страницы о трансгендерах

20 октября 2020

СПЧ не поддержал поправки Мизулиной, запрещающие трансгендерам менять пол в документах