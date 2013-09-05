В Ленобласти после реконструкции открыли участок трассы «Скандинавия»
Работы завершили на год раньше заявленного срока
В Ленобласти после реконструкции открыли участок трассы «Скандинавия» Работы завершили на год раньше заявленного срока
Реконструкцию участка трассы «Скандинавия» завершат в октябре
Работы должны были выполнить в 2019 году, но подрядчик справился с ними быстрее
Реконструкцию участка трассы «Скандинавия» завершат в октябре Работы должны были выполнить в 2019 году, но подрядчик справился с ними быстрее
Между Петербургом и Хельсинки запустят беспилотные автомобили
Беспилотный транспорт может появиться на трассе «Скандинавия» весной или летом
Между Петербургом и Хельсинки запустят беспилотные автомобили Беспилотный транспорт может появиться на трассе «Скандинавия» весной или летом
Шестиполосная трасса «Скандинавия» под Петербургом будет сужаться до двух полос
Из-за этого, как прогнозируется, на трассе будут постоянные пробки
Шестиполосная трасса «Скандинавия» под Петербургом будет сужаться до двух полос Из-за этого, как прогнозируется, на трассе будут постоянные пробки
Трассу «Скандинавия» расширят до шести полос за восемь лет
Трассу «Скандинавия» расширят до шести полос. Работы планируют завершить к 2022 году
Трассу «Скандинавия» расширят до шести полос за восемь лет Трассу «Скандинавия» расширят до шести полос. Работы планируют завершить к 2022 году
Реконструкцию трассы «Скандинавия» ускорят
«Севзапуправтодор» ускорит реконструкцию трассы М–10 «Скандинавия» — после аварии, в результате которой погибли 10 человек, все работы постараются закончить к 2018 году, а не к 2020-му.
Реконструкцию трассы «Скандинавия» ускорят «Севзапуправтодор» ускорит реконструкцию трассы М–10 «Скандинавия» — после аварии, в результате которой погибли 10 человек, все работы постараются закончить к 2018 году, а не к 2020-му.
Часть трассы «Скандинавия» отремонтируют
«Севзапуправтодор» отремонтирует часть трассы Е-18 «Скандинавия», к которой ведёт открывшийся северный участок Западного скоростного диаметра.