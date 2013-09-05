16 ноября, вторник
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться

В Ленобласти после реконструкции открыли участок трассы «Скандинавия»

Работы завершили на год раньше заявленного срока

В Ленобласти после реконструкции открыли участок трассы «Скандинавия»
Работы завершили на год раньше заявленного срока

Реконструкцию участка трассы «Скандинавия» завершат в октябре

Работы должны были выполнить в 2019 году, но подрядчик справился с ними быстрее

Реконструкцию участка трассы «Скандинавия» завершат в октябре
Работы должны были выполнить в 2019 году, но подрядчик справился с ними быстрее

Между Петербургом и Хельсинки запустят беспилотные автомобили

Беспилотный транспорт может появиться на трассе «Скандинавия» весной или летом

Между Петербургом и Хельсинки запустят беспилотные автомобили
Беспилотный транспорт может появиться на трассе «Скандинавия» весной или летом

Шестиполосная трасса «Скандинавия» под Петербургом будет сужаться до двух полос

Из-за этого, как прогнозируется, на трассе будут постоянные пробки

Шестиполосная трасса «Скандинавия» под Петербургом будет сужаться до двух полос
Из-за этого, как прогнозируется, на трассе будут постоянные пробки

Трассу «Скандинавия» расширят до шести полос за восемь лет

Трассу «Скандинавия» расширят до шести полос. Работы планируют завершить к 2022 году

Трассу «Скандинавия» расширят до шести полос за восемь лет
Трассу «Скандинавия» расширят до шести полос. Работы планируют завершить к 2022 году

Реконструкцию трассы «Скандинавия» ускорят

«Севзапуправтодор» ускорит реконструкцию трассы М–10 «Скандинавия» — после аварии, в результате которой погибли 10 человек, все работы постараются закончить к 2018 году, а не к 2020-му.

Реконструкцию трассы «Скандинавия» ускорят
«Севзапуправтодор» ускорит реконструкцию трассы М–10 «Скандинавия» — после аварии, в результате которой погибли 10 человек, все работы постараются закончить к 2018 году, а не к 2020-му.

Часть трассы «Скандинавия» отремонтируют

«Севзапуправтодор» отремонтирует часть трассы Е-18 «Скандинавия», к которой ведёт открывшийся северный участок Западного скоростного диаметра.

Часть трассы «Скандинавия» отремонтируют
«Севзапуправтодор» отремонтирует часть трассы Е-18 «Скандинавия», к которой ведёт открывшийся северный участок Западного скоростного диаметра.