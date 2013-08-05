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Облако знаний
Сила преодоления: 5 бизнесменов, переживших рак
H&F собрал истории о невероятно сильных людях, сумевших не только победить смертельную болезнь, но и построить собственный бизнес.
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Облако знаний
Сила преодоления: 5 бизнесменов, переживших рак
H&F собрал истории о невероятно сильных людях, сумевших не только победить смертельную болезнь, но и построить собственный бизнес.
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