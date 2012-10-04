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Чистая работа
Чистая работа: Тренер по айкидоТренер Александр Шоломов рассказывает о традиционной для айкидо форме.
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Чистая работа

Чистая работа: Тренер по айкидо Тренер Александр Шоломов рассказывает о традиционной для айкидо форме.