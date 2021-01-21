обновлено21 января 2021
«Гараж» откроется завтра, посетителей ждут Триеннале и инсталляции Томаса Сарасено
Федор Конюхов снялся в ролике в поддержку первой Триеннале российского современного искусства Известный путешественник рассказал о своих поездках по России
Федор Конюхов снялся в ролике в поддержку первой Триеннале российского современного искусства Известный путешественник рассказал о своих поездках по России
Музей «Гараж» запустит триеннале современного искусства России
Тему триеннале пока не определили