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МЫ В СОЦСЕТЯХ

«Гараж» откроется завтра, посетителей ждут Триеннале и инсталляции Томаса Сарасено
обновлено21 января 2021

«Гараж» откроется завтра, посетителей ждут Триеннале и инсталляции Томаса Сарасено

Худи A.D.E.D. в коллаборации с музеем «Гараж»
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31 октября 2020

Худи A.D.E.D. в коллаборации с музеем «Гараж»

Федор Конюхов снялся в ролике в поддержку первой Триеннале российского современного искусства
Федор Конюхов снялся в ролике в поддержку первой Триеннале российского современного искусства Известный путешественник рассказал о своих поездках по России
Федор Конюхов снялся в ролике в поддержку первой Триеннале российского современного искусства

Федор Конюхов снялся в ролике в поддержку первой Триеннале российского современного искусства
Известный путешественник рассказал о своих поездках по России

Музей «Гараж» запустит триеннале современного искусства России

Тему триеннале пока не определили

Музей «Гараж» запустит триеннале современного искусства России