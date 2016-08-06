«Холодный расчет» Пола Шредера — «Таксист» наших дней В роли карточного игрока с ПТСР — восхитительный Оскар Айзек
«Холодный расчет» Пола Шредера — «Таксист» наших дней В роли карточного игрока с ПТСР — восхитительный Оскар Айзек
«Девять совсем незнакомых людей»: Детокс, страдания и Николь Кидман в роли русской Маши Каким получился новый сериал создателей «Большой маленькой лжи»
«Девять совсем незнакомых людей»: Детокс, страдания и Николь Кидман в роли русской Маши Каким получился новый сериал создателей «Большой маленькой лжи»
«Не дыши 2»: Аттракцион жестоких убийств вместо оригинальной идеи Стоит ли смотреть главный хоррор этих выходных?
«Не дыши 2»: Аттракцион жестоких убийств вместо оригинальной идеи Стоит ли смотреть главный хоррор этих выходных?
«Город тайн»: Австралийская история преступления Эрик Бана ищет убийцу в пустыне и разбирается с прошлым
«Город тайн»: Австралийская история преступления Эрик Бана ищет убийцу в пустыне и разбирается с прошлым
25 триллеров XXI века, которые нужно видеть От «Ведьмы» до «Убийства священного оленя»