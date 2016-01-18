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Личный опыт
Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыре
Трудник монастыря — о жизни на Соловках, поисках себя и о том, почему люди добровольно едут туда, куда раньше отправляли умирать
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Личный опыт
Московский клерк — о своей жизни в Соловецком монастыре
Трудник монастыря — о жизни на Соловках, поисках себя и о том, почему люди добровольно едут туда, куда раньше отправляли умирать
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