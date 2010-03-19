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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Маркетология: 8 ярмарок выходного дня The Village выбрал 8 московских рынков выходного дня и поговорил с их создателями о покупателях и участниках, организации процесса и о самой тенденции проводить маркеты.

Маркетология: 8 ярмарок выходного дня

Дайте жалобную книгу
Дайте жалобную книгу The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.
Дайте жалобную книгу

Дайте жалобную книгу
The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.

Творческие кластеры: Винзавод
Творческие кластеры: Винзавод Продолжение серии материалов «Творческие кластеры Москвы». На&nbsp;этот раз&nbsp;— Центр Современного Искусства&nbsp;«Винзавод»: как он&nbsp;устроен и&nbsp;что там происходит.
Творческие кластеры: Винзавод

Творческие кластеры: Винзавод
Продолжение серии материалов «Творческие кластеры Москвы». На&nbsp;этот раз&nbsp;— Центр Современного Искусства&nbsp;«Винзавод»: как он&nbsp;устроен и&nbsp;что там происходит.