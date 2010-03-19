Маркетология: 8 ярмарок выходного дня The Village выбрал 8 московских рынков выходного дня и поговорил с их создателями о покупателях и участниках, организации процесса и о самой тенденции проводить маркеты.
Дайте жалобную книгу The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.
Дайте жалобную книгу The Village отправился по московским клубам и ресторанам, заглянул в книги жалоб и предложений и выписал самые яркие отзывы посетителей. Орфография и пунктуация отзывов сохранены.
Творческие кластеры: Винзавод Продолжение серии материалов «Творческие кластеры Москвы». На этот раз — Центр Современного Искусства «Винзавод»: как он устроен и что там происходит.