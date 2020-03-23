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От огородов до современных высоток: Как меняются цыганские кварталы на Юго-Западе

От огородов до современных высоток: Как меняются цыганские кварталы на Юго-ЗападеДома с паркингами вместо домов-скворечников

От огородов до современных высоток: Как меняются цыганские кварталы на Юго-Западе

От огородов до современных высоток: Как меняются цыганские кварталы на Юго-Западе
Дома с паркингами вместо домов-скворечников