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Как это работает
Производственный процесс: Как конструируют самолёты
H&F посетил конструкторское бюро «Туполев» и узнал, зачем самолёты делают из дерева и пластмассы.
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Как это работает
Производственный процесс: Как конструируют самолёты
H&F посетил конструкторское бюро «Туполев» и узнал, зачем самолёты делают из дерева и пластмассы.
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