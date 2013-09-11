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Производственный процесс: Как конструируют самолёты
Как это работает
Производственный процесс: Как конструируют самолётыH&F посетил конструкторское бюро «Туполев» и узнал, зачем самолёты делают из дерева и пластмассы.
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Производственный процесс: Как конструируют самолёты
Как это работает

Производственный процесс: Как конструируют самолёты H&F посетил конструкторское бюро «Туполев» и узнал, зачем самолёты делают из дерева и пластмассы.