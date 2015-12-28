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16 главных скандалов года
16 главных скандалов года Интернет-публику в уходящем году будоражили новые расследования Алексея Навального, дела Светланы Давыдовой и Олега Кашина, аутинг Ашота Габрелянова, оренбургский тверк и многое другое
16 главных скандалов года

16 главных скандалов года
Интернет-публику в уходящем году будоражили новые расследования Алексея Навального, дела Светланы Давыдовой и Олега Кашина, аутинг Ашота Габрелянова, оренбургский тверк и многое другое