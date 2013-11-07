Город
Сергей Собянин: «Мы в Москве делаем всё что хотим»Мэр Москвы Сергей Собянин о платных парковках, референдуме, давке в метро, общении в Twitter, спальных районах и митингах — в интервью главному редактору The Village Игорю Садрееву.
Город
Сергей Собянин: «Мы в Москве делаем всё что хотим» Мэр Москвы Сергей Собянин о платных парковках, референдуме, давке в метро, общении в Twitter, спальных районах и митингах — в интервью главному редактору The Village Игорю Садрееву.
Ситуация
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернетеСпециальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.
Ситуация