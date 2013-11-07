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Сергей Собянин: «Мы в Москве делаем всё что хотим»
Город
Сергей Собянин: «Мы в Москве делаем всё что хотим»Мэр Москвы Сергей Собянин о платных парковках, референдуме, давке в метро, общении в Twitter, спальных районах и митингах — в интервью главному редактору The Village Игорю Садрееву.
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Сергей Собянин: «Мы в Москве делаем всё что хотим»
Город

Сергей Собянин: «Мы в Москве делаем всё что хотим» Мэр Москвы Сергей Собянин о платных парковках, референдуме, давке в метро, общении в Twitter, спальных районах и митингах — в интервью главному редактору The Village Игорю Садрееву.

«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете
Ситуация
«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернетеСпециальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.
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«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете
Ситуация

«Наши» в городе: Как московская мэрия работает в интернете Специальный корреспондент The Village Олеся Шмагун разбиралась, какие приёмы использует мэрия для продвижения в соцсетях и как отличить мурзилку от городского активиста.