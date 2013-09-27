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Еда
Эксперимент The Village: В поисках лучшей шавермы
Вместе с шеф-поваром петербургских ресторанов «Рыба» и «Рыба на Даче» Николя Лорье редакция The Village отправилась на поиски лучшей бюджетной шавермы.
Еда
Эксперимент The Village: В поисках лучшей шавермы
Вместе с шеф-поваром петербургских ресторанов «Рыба» и «Рыба на Даче» Николя Лорье редакция The Village отправилась на поиски лучшей бюджетной шавермы.
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