Навальный пообещал подать в суд на Первый канал
При этом он хочет позвать Владимира Познера в качестве свидетеля
Следователи не нашли экстремизма в деле Бобокуловой
Во время следственных мероприятий Бобокулова неоднократно меняла показания
Обвиняемую в убийстве ребёнка няню перевели в психбольницу
Бобокулова будет находиться под наблюдением врачей
ФСБ отрабатывает версию о теракте в деле об убийстве ребёнка
Пока Гюльчехре Бобокуловой предъявлено обвинение только в убийстве малолетнего
Бобокулова объяснила убийство ребёнка местью Путину (обновлено)
По её словам, таким образом она отомстила «тому, кто кровь проливает» в Сирии
Подозреваемую в убийстве няню арестовали на два месяца
Её заключили под стражу до 29 апреля 2016 года
Подозреваемая в убийстве няня оказалась больна шизофренией (обновлено)
Заболевание диагностировали ещё в 1999 году, но она скрывала данные о его наличии
В комитете Госдумы по СМИ не слышали об убийстве ребёнка няней
Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал депутат Госдумы Алексей Казаков
Подозреваемая в убийстве няня признала вину
В подожжённой ею квартире проводится следственный эксперимент