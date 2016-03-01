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Ситуация

Навальный пообещал подать в суд на Первый канал

При этом он хочет позвать Владимира Познера в качестве свидетеля

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Ситуация

Навальный пообещал подать в суд на Первый канал При этом он хочет позвать Владимира Познера в качестве свидетеля

Ситуация

Следователи не нашли экстремизма в деле Бобокуловой

Во время следственных мероприятий Бобокулова неоднократно меняла показания

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Ситуация

Следователи не нашли экстремизма в деле Бобокуловой Во время следственных мероприятий Бобокулова неоднократно меняла показания

Ситуация

Обвиняемую в убийстве ребёнка няню перевели в психбольницу

Бобокулова будет находиться под наблюдением врачей

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Ситуация

Обвиняемую в убийстве ребёнка няню перевели в психбольницу Бобокулова будет находиться под наблюдением врачей

Ситуация

ФСБ отрабатывает версию о теракте в деле об убийстве ребёнка

Пока Гюльчехре Бобокуловой предъявлено обвинение только в убийстве малолетнего

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Ситуация

ФСБ отрабатывает версию о теракте в деле об убийстве ребёнка Пока Гюльчехре Бобокуловой предъявлено обвинение только в убийстве малолетнего

Ситуация

Бобокулова объяснила убийство ребёнка местью Путину (обновлено)

По её словам, таким образом она отомстила «тому, кто кровь проливает» в Сирии

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Ситуация

Бобокулова объяснила убийство ребёнка местью Путину (обновлено) По её словам, таким образом она отомстила «тому, кто кровь проливает» в Сирии

Ситуация

Подозреваемую в убийстве няню арестовали на два месяца

Её заключили под стражу до 29 апреля 2016 года

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Ситуация

Подозреваемую в убийстве няню арестовали на два месяца Её заключили под стражу до 29 апреля 2016 года

Ситуация

Подозреваемая в убийстве няня оказалась больна шизофренией (обновлено)

Заболевание диагностировали ещё в 1999 году, но она скрывала данные о его наличии

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Ситуация

Подозреваемая в убийстве няня оказалась больна шизофренией (обновлено) Заболевание диагностировали ещё в 1999 году, но она скрывала данные о его наличии

Реакция

В комитете Госдумы по СМИ не слышали об убийстве ребёнка няней

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал депутат Госдумы Алексей Казаков

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Реакция

В комитете Госдумы по СМИ не слышали об убийстве ребёнка няней Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал депутат Госдумы Алексей Казаков

Ситуация

Подозреваемая в убийстве няня признала вину

В подожжённой ею квартире проводится следственный эксперимент

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Ситуация

Подозреваемая в убийстве няня признала вину В подожжённой ею квартире проводится следственный эксперимент