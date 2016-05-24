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МЫ В СОЦСЕТЯХ

Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом
Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом Как изменить представление о парусном спорте и создать новый театр в Москве
Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом

Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом
Как изменить представление о парусном спорте и создать новый театр в Москве

Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище
Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище The Village побывал на первых тренировках «Учебной регаты» и узнал, как заниматься яхтингом, не выезжая из Москвы
Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище

Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище
The Village побывал на первых тренировках «Учебной регаты» и узнал, как заниматься яхтингом, не выезжая из Москвы

В Москве запускаются тренировки на спортивных яхтах

Занятия буду проходить на Пироговском водохранилище

В Москве запускаются тренировки на спортивных яхтах