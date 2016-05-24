Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом Как изменить представление о парусном спорте и создать новый театр в Москве
Москва для творческих: Создатели новых пространств в городе делятся своим опытом Как изменить представление о парусном спорте и создать новый театр в Москве
Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище The Village побывал на первых тренировках «Учебной регаты» и узнал, как заниматься яхтингом, не выезжая из Москвы
Яхтенная школа «Учебная регата» на Пироговском водохранилище The Village побывал на первых тренировках «Учебной регаты» и узнал, как заниматься яхтингом, не выезжая из Москвы
В Москве запускаются тренировки на спортивных яхтах
Занятия буду проходить на Пироговском водохранилище