Новогодние Игрушки с Удельной На каждом припорошенном снегом лотке блошиного рынка на Удельной, обязательно стоит олдскульный ватный дед мороз и коробки со старыми новогоднимим игрушками. Встречаются и игрушки которым больше 100 лет. Разбитые игрушки сороковых продаются по 50 рублей, современные по 5 рублей. Продавцы убеждены в цене и говорят о важности старости новогодней игрушки и неважно, что она сломана, ведь...