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Вещи для дома: Выбор кураторов выставки промышленного дизайна «Современный предмет»
Вещи для дома: Выбор кураторов выставки промышленного дизайна «Современный предмет» Функциональный смеситель, ванна с хромотерапией и лампа на угол стола — выбор Екатерины Тулуповой и Олеси Ситниковой.
Вещи для дома: Выбор кураторов выставки промышленного дизайна «Современный предмет»

Вещи для дома: Выбор кураторов выставки промышленного дизайна «Современный предмет»
Функциональный смеситель, ванна с хромотерапией и лампа на угол стола — выбор Екатерины Тулуповой и Олеси Ситниковой.