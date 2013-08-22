Как москвичка сама нашла свою угнанную машину, но теперь не может на ней ездить Расклады на Таро, полицейский перехват, помощники из даркнета и бюрократия
Как москвичка сама нашла свою угнанную машину, но теперь не может на ней ездить Расклады на Таро, полицейский перехват, помощники из даркнета и бюрократия
Самые угоняемые машины в Москве
В период с января по июль в Москве зафиксировано 5,1 тысячи случаев угонов и краж машин
Самые угоняемые машины в Москве В период с января по июль в Москве зафиксировано 5,1 тысячи случаев угонов и краж машин
Самыми угоняемыми машинами в Москве стали Mazda 3 и Ford Focus
Всего с начала 2014 года в Москве угнали 3 123 машины
Самыми угоняемыми машинами в Москве стали Mazda 3 и Ford Focus Всего с начала 2014 года в Москве угнали 3 123 машины
Факт дня: Самые угоняемые автомобили в Москве
Чаще всего в 2013 году в Москве угоняли Land Rover.
Факт дня: Самые угоняемые автомобили в Москве Чаще всего в 2013 году в Москве угоняли Land Rover.
ГИБДД начала слежку за маршрутами автомобилистов
В Москве заработала система ГИБДД «Паутина», которая отслеживает маршруты автомобилистов и выявляет угнанные машины.
ГИБДД начала слежку за маршрутами автомобилистов В Москве заработала система ГИБДД «Паутина», которая отслеживает маршруты автомобилистов и выявляет угнанные машины.
Полиция предложила стеречь машины за деньги
Полицейские предложили автомобилистам охранять их авто и возмещать стоимость машины в случае угона.