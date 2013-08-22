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Как москвичка сама нашла свою угнанную машину, но теперь не может на ней ездить
Как москвичка сама нашла свою угнанную машину, но теперь не может на ней ездить Расклады на Таро, полицейский перехват, помощники из даркнета и бюрократия
Как москвичка сама нашла свою угнанную машину, но теперь не может на ней ездить

Как москвичка сама нашла свою угнанную машину, но теперь не может на ней ездить
Расклады на Таро, полицейский перехват, помощники из даркнета и бюрократия

Самые угоняемые машины в Москве

В период с января по июль в Москве зафиксировано 5,1 тысячи случаев угонов и краж машин

Самые угоняемые машины в Москве
В период с января по июль в Москве зафиксировано 5,1 тысячи случаев угонов и краж машин

Самыми угоняемыми машинами в Москве стали Mazda 3 и Ford Focus

Всего с начала 2014 года в Москве угнали 3 123 машины

Самыми угоняемыми машинами в Москве стали Mazda 3 и Ford Focus
Всего с начала 2014 года в Москве угнали 3 123 машины

Факт дня: Самые угоняемые автомобили в Москве

Чаще всего в 2013 году в Москве угоняли Land Rover.

Факт дня: Самые угоняемые автомобили в Москве
Чаще всего в 2013 году в Москве угоняли Land Rover.

ГИБДД начала слежку за маршрутами автомобилистов

В Москве заработала система ГИБДД «Паутина», которая отслеживает маршруты автомобилистов и выявляет угнанные машины.

ГИБДД начала слежку за маршрутами автомобилистов
В Москве заработала система ГИБДД «Паутина», которая отслеживает маршруты автомобилистов и выявляет угнанные машины.

Полиция предложила стеречь машины за деньги

Полицейские предложили автомобилистам охранять их авто и возмещать стоимость машины в случае угона.

Полиция предложила стеречь машины за деньги
Полицейские предложили автомобилистам охранять их авто и возмещать стоимость машины в случае угона.