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МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре

Порывы ветра достигнут 13–18 метров в секунду

МЧС предупреждает о дожде и сильном ветре
Порывы ветра достигнут 13–18 метров в секунду