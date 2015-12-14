Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Акция в поддержку Фельгенгауэр, возвращение к «Домострою» и трейлер драмы с Линой Хиди Каждое утро The Village рассказывает о самых обсуждаемых новостях в Москве, России и мире
Фигурант «списка Магнитского» заявил о возбуждении дела против Навального
По словам экс-следователя Карпова, на оппозиционера завели дело о клевете
Проверить сотрудников ФСИН на причастность к смерти Магнитского
В КПРФ обратили внимание на фильм «Эффект Браудера»
На предполагаемого заказчика расследования ФБК завели новое дело
Сооснователя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера обвиняют в захвате активов крупных российских компаний
Чайка назвал заказчика расследования ФБК
По словам генпрокурора, фильм о бизнесе его друзей и близких заказал человек, ненавидящий Россию в целом