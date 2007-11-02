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Овощ овощу рознь Uli Westphal собрал необычную коллекцию, мягко говоря, нестандартных овощей и не менее стандартных корнеплодов. Находил он их на продуктовых рынках в Берлине.

Овощ овощу рознь
Uli Westphal собрал необычную коллекцию, мягко говоря, нестандартных овощей и не менее стандартных корнеплодов. Находил он их на продуктовых рынках в Берлине.