Уличный художник Павел Шугуров: «Быть чиновником — это прикольно» Уличный художник Павел Шугуров рассказал The Village, как возглавил отдел дизайна городской среды мэрии Владивостока и научил чиновников работать с граффити и общественными пространствами.
Уличный художник Павел Шугуров: «Быть чиновником — это прикольно» Уличный художник Павел Шугуров рассказал The Village, как возглавил отдел дизайна городской среды мэрии Владивостока и научил чиновников работать с граффити и общественными пространствами.
Москву подсветят при помощи солнечных батарей
Фонари на возобновляемых источниках энергии появятся во дворах жилых домов, социальных и образовательных учреждений.