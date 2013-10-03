16 ноября, вторник
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Уличный художник Павел Шугуров: «Быть чиновником — это прикольно»
Уличный художник Павел Шугуров: «Быть чиновником — это прикольно» Уличный художник Павел Шугуров рассказал The Village, как возглавил отдел дизайна городской среды мэрии Владивостока и научил чиновников работать с граффити и общественными пространствами.
Уличный художник Павел Шугуров: «Быть чиновником — это прикольно»

Уличный художник Павел Шугуров: «Быть чиновником — это прикольно»
Уличный художник Павел Шугуров рассказал The Village, как возглавил отдел дизайна городской среды мэрии Владивостока и научил чиновников работать с граффити и общественными пространствами.

Москву подсветят при помощи солнечных батарей

Фонари на возобновляемых источниках энергии появятся во дворах жилых домов, социальных и образовательных учреждений.

Москву подсветят при помощи солнечных батарей
Фонари на возобновляемых источниках энергии появятся во дворах жилых домов, социальных и образовательных учреждений.