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Новости

Квартал на улице Красного Текстильщика застроят жильем

Проект разработала архитектурная мастерская «Студия 44» Никиты Явейна

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Новости

Квартал на улице Красного Текстильщика застроят жильем Проект разработала архитектурная мастерская «Студия 44» Никиты Явейна

Ситуация

Художники вернули площади Восстания и Социалистической улице исторические названия

На таблички с современными названиями улиц и площадей прикрепили новые — с историческими топонимами

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Ситуация

Художники вернули площади Восстания и Социалистической улице исторические названия На таблички с современными названиями улиц и площадей прикрепили новые — с историческими топонимами

Инфраструктура

Кирочную улицу продлят до Единого центра документов

К концу 2013 года Кирочная будет продлена до улицы Красного Текстильщика. Работы ведёт компания «Петростройкомплект».

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Инфраструктура

Кирочную улицу продлят до Единого центра документов К концу 2013 года Кирочная будет продлена до улицы Красного Текстильщика. Работы ведёт компания «Петростройкомплект».