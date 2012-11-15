Новости
Квартал на улице Красного Текстильщика застроят жильем
Проект разработала архитектурная мастерская «Студия 44» Никиты Явейна
Новости
Квартал на улице Красного Текстильщика застроят жильем Проект разработала архитектурная мастерская «Студия 44» Никиты Явейна
Ситуация
Художники вернули площади Восстания и Социалистической улице исторические названия
На таблички с современными названиями улиц и площадей прикрепили новые — с историческими топонимами
Ситуация
Художники вернули площади Восстания и Социалистической улице исторические названия На таблички с современными названиями улиц и площадей прикрепили новые — с историческими топонимами
Инфраструктура
Кирочную улицу продлят до Единого центра документов
К концу 2013 года Кирочная будет продлена до улицы Красного Текстильщика. Работы ведёт компания «Петростройкомплект».
Инфраструктура