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Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд
Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд Себастьян Данилов рассказывает о своих кафе «Такояки» — в «Этажах» и в бывшем гараже на Петроградской стороне
Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд

Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд
Себастьян Данилов рассказывает о своих кафе «Такояки» — в «Этажах» и в бывшем гараже на Петроградской стороне