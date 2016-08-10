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Индустрия
Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд
Себастьян Данилов рассказывает о своих кафе «Такояки» — в «Этажах» и в бывшем гараже на Петроградской стороне
Индустрия
Как поклонник аниме и манги запустил в Петербурге новый японский стрит-фуд
Себастьян Данилов рассказывает о своих кафе «Такояки» — в «Этажах» и в бывшем гараже на Петроградской стороне