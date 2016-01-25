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Новости ресторанов

В кафе «Руккола» обновилось меню

В основе нового меню — морской окунь и амурский лосось

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Новости ресторанов

В кафе «Руккола» обновилось меню В основе нового меню — морской окунь и амурский лосось