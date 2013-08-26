Цифра дня: Губернаторский аппарат закупает алкоголь

Управление гостиничного хозяйства закупает алкоголь в ресторан «Смольнинский». Сколько литров коньяка, кальвадоса, текилы, вина и ликёров поставят в губернаторский аппарат — в нашей «Цифре дня».