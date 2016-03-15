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Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица России
На месте

Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица РоссииThe Village отправился в известный придорожными кафе посёлок Умёт и узнал, что такое современная русская кухня

На месте

Как в мордовском лесу живёт кулинарная столица России The Village отправился в известный придорожными кафе посёлок Умёт и узнал, что такое современная русская кухня