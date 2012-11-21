вернуться на старую версию сайта
16 сентября, среда
Москва
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Город

Итоги недели: Новая схема метро, новые штрафы и новые проездные

Новая схема метро, новые проездные, открытие салат-бара Fresh&ko, новые штрафы — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.

0
Город

Итоги недели: Новая схема метро, новые штрафы и новые проездные Новая схема метро, новые проездные, открытие салат-бара Fresh&ko, новые штрафы — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.

Транспорт

Утверждены тарифы на общественный транспорт на 2013 год

Утверждены тарифы на проезд в наземном общественном транспорте, в метрополитене и на монорельсовой системе в 2013 году.

4
Транспорт

Утверждены тарифы на общественный транспорт на 2013 год Утверждены тарифы на проезд в наземном общественном транспорте, в метрополитене и на монорельсовой системе в 2013 году.

Транспорт

Водители автобусов перестанут продавать билеты

Департамент транспорта рассматривает вопрос о том, чтобы запретить водителям наземного общественного транспорта продавать билеты.

3
Транспорт

Водители автобусов перестанут продавать билеты Департамент транспорта рассматривает вопрос о том, чтобы запретить водителям наземного общественного транспорта продавать билеты.