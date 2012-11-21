Город
Итоги недели: Новая схема метро, новые штрафы и новые проездные
Новая схема метро, новые проездные, открытие салат-бара Fresh&ko, новые штрафы — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.
Город
Итоги недели: Новая схема метро, новые штрафы и новые проездные Новая схема метро, новые проездные, открытие салат-бара Fresh&ko, новые штрафы — The Village собрал самые важные и интересные новости прошедшей недели.
Транспорт
Утверждены тарифы на общественный транспорт на 2013 год
Утверждены тарифы на проезд в наземном общественном транспорте, в метрополитене и на монорельсовой системе в 2013 году.
Транспорт
Утверждены тарифы на общественный транспорт на 2013 год Утверждены тарифы на проезд в наземном общественном транспорте, в метрополитене и на монорельсовой системе в 2013 году.
Транспорт
Водители автобусов перестанут продавать билеты
Департамент транспорта рассматривает вопрос о том, чтобы запретить водителям наземного общественного транспорта продавать билеты.
Транспорт