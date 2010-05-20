14 концертов зимы Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы
14 концертов зимы Полноценный лайв Unkle, Imagine Dragons в «Олимпийском», долгожданные The Vaccines и прощальный концерт Maybeshewill: The Village — о важных музыкальных событиях зимы
Новый клуб Arena Moscow откроется в конце мая Новый клуб и концертная площадка площадью 3000 квадратных метров откроется 27 мая в Москве на Ленинградском проспекте.