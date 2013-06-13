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Сделал сам
Взял вес: Как владелец магазина ритуальных товаров стал делать гири
Чтобы заняться новым бизнесом, филолог Артём Артемьев штудировал учебники по металлургии. Теперь его гири используют чемпионы.
2
Сделал сам
Взял вес: Как владелец магазина ритуальных товаров стал делать гири
Чтобы заняться новым бизнесом, филолог Артём Артемьев штудировал учебники по металлургии. Теперь его гири используют чемпионы.
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