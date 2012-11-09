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Город

В «Москве» на Воздвиженке открылся клуб английского языка

В книжном магазине «Москва» на Воздвиженке заработал английский клуб, где по вторникам проходят бесплатные тематические встречи с носителями языка.

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Город

В «Москве» на Воздвиженке открылся клуб английского языка В книжном магазине «Москва» на Воздвиженке заработал английский клуб, где по вторникам проходят бесплатные тематические встречи с носителями языка.

Я по объявлению: что предлагают уличные листовки
Ситуация
Я по объявлению: что предлагают уличные листовкиДаосская алхимия, миксы соли для ванн и приятный отдых — сотрудники The Village позвонили по номерам телефонов шести заманчивых объявлений и узнали, что в них предлагают в действительности.
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Я по объявлению: что предлагают уличные листовки
Ситуация

Я по объявлению: что предлагают уличные листовки Даосская алхимия, миксы соли для ванн и приятный отдых — сотрудники The Village позвонили по номерам телефонов шести заманчивых объявлений и узнали, что в них предлагают в действительности.