Город
В «Москве» на Воздвиженке открылся клуб английского языка
В книжном магазине «Москва» на Воздвиженке заработал английский клуб, где по вторникам проходят бесплатные тематические встречи с носителями языка.
Город
В «Москве» на Воздвиженке открылся клуб английского языка В книжном магазине «Москва» на Воздвиженке заработал английский клуб, где по вторникам проходят бесплатные тематические встречи с носителями языка.
Ситуация
Я по объявлению: что предлагают уличные листовкиДаосская алхимия, миксы соли для ванн и приятный отдых — сотрудники The Village позвонили по номерам телефонов шести заманчивых объявлений и узнали, что в них предлагают в действительности.
Ситуация