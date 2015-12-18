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СПЕЦПРОЕКТ
«Я начал просто отворачиваться к стенке, умоляя не трогать меня»
Опыт людей, которые столкнулись с проблемами с потенцией
СПЕЦПРОЕКТ
«Я начал просто отворачиваться к стенке, умоляя не трогать меня»
Опыт людей, которые столкнулись с проблемами с потенцией
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Уролог Алексей Живов — о фальшивых диагнозах, цистите и раке простаты
Как понять, что врач пытается на вас заработать, и какой рак можно не лечить
Что нового
Уролог Алексей Живов — о фальшивых диагнозах, цистите и раке простаты
Как понять, что врач пытается на вас заработать, и какой рак можно не лечить
Что нового
Уролог Виталий Мухин — о главных мужских проблемах
The Village поговорил с московским врачом-урологом о массаже простаты, трудностях при зачатии и благотворном влиянии секса на здоровье
Что нового
Уролог Виталий Мухин — о главных мужских проблемах
The Village поговорил с московским врачом-урологом о массаже простаты, трудностях при зачатии и благотворном влиянии секса на здоровье