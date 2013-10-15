16 ноября, вторник
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Россия
Войти
Россия
постыгидыкоротко
Купить рекламу

МЫ В СОЦСЕТЯХ

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШИ РАССЫЛКИ

Подписаться
Личный опыт: Как помогать детям, отращивая усы
Личный опыт: Как помогать детям, отращивая усы Инициаторы петербургского проекта «Усабрь» Женя Шульгин и Юрий Котеленец рассказали The Village, как им удалось собрать 100 000 рублей в поддержку детского центра, отращивая усы в течение месяца.
Личный опыт: Как помогать детям, отращивая усы

Личный опыт: Как помогать детям, отращивая усы
Инициаторы петербургского проекта «Усабрь» Женя Шульгин и Юрий Котеленец рассказали The Village, как им удалось собрать 100 000 рублей в поддержку детского центра, отращивая усы в течение месяца.