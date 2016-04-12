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В центре Artplay пройдёт книжная ярмарка Ut Liber

Организаторы обещают сделать ярмарку регулярной

В центре Artplay пройдёт книжная ярмарка Ut Liber
Организаторы обещают сделать ярмарку регулярной