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Первые лица: Как подбирают официантов в ресторан «В темноте?!»
Первые лица: Как подбирают официантов в ресторан «В темноте?!» The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — ресторан, в котором все гости едят в полной темноте.
Первые лица: Как подбирают официантов в ресторан «В темноте?!»

Первые лица: Как подбирают официантов в ресторан «В темноте?!»
The Village нашёл в Москве рестораны, в которых официантов подбирают по особым критериям. В новом выпуске — ресторан, в котором все гости едят в полной темноте.