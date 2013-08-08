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Дать региональным парламентам право вето на передачу имущества церкви

Соответствующий законопроект в Госдуму внес сенатор от Петербурга Вадим Тюльпанов

Дать региональным парламентам право вето на передачу имущества церкви
Соответствующий законопроект в Госдуму внес сенатор от Петербурга Вадим Тюльпанов

Организовать в метро специальные вагоны для беременных женщин и пенсионеров

Согласно замыслу, такие вагоны должны обеспечить безопасную перевозку наиболее уязвимых категорий пассажиров

Организовать в метро специальные вагоны для беременных женщин и пенсионеров
Согласно замыслу, такие вагоны должны обеспечить безопасную перевозку наиболее уязвимых категорий пассажиров

Петербургский парламент требует закрыть телеканал «Дождь»

Петербургский ЗакС потребовал от прокуратуры разобраться с телеканалом «Дождь» за опрос о блокаде Ленинграда. Совет по правам человека при президенте называет происходящее цензурой.

Петербургский парламент требует закрыть телеканал «Дождь»
Петербургский ЗакС потребовал от прокуратуры разобраться с телеканалом «Дождь» за опрос о блокаде Ленинграда. Совет по правам человека при президенте называет происходящее цензурой.

Студентам пообещали сохранить бесплатный вход в музеи

Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов пообещал вернуть студентам бесплатный вход в музеи.

Студентам пообещали сохранить бесплатный вход в музеи
Член Совета Федерации Вадим Тюльпанов пообещал вернуть студентам бесплатный вход в музеи.