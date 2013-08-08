Дать региональным парламентам право вето на передачу имущества церкви
Соответствующий законопроект в Госдуму внес сенатор от Петербурга Вадим Тюльпанов
Дать региональным парламентам право вето на передачу имущества церкви Соответствующий законопроект в Госдуму внес сенатор от Петербурга Вадим Тюльпанов
Организовать в метро специальные вагоны для беременных женщин и пенсионеров
Согласно замыслу, такие вагоны должны обеспечить безопасную перевозку наиболее уязвимых категорий пассажиров
Организовать в метро специальные вагоны для беременных женщин и пенсионеров Согласно замыслу, такие вагоны должны обеспечить безопасную перевозку наиболее уязвимых категорий пассажиров
Петербургский парламент требует закрыть телеканал «Дождь»
Петербургский ЗакС потребовал от прокуратуры разобраться с телеканалом «Дождь» за опрос о блокаде Ленинграда. Совет по правам человека при президенте называет происходящее цензурой.