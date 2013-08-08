Петербургский парламент требует закрыть телеканал «Дождь»

Петербургский ЗакС потребовал от прокуратуры разобраться с телеканалом «Дождь» за опрос о блокаде Ленинграда. Совет по правам человека при президенте называет происходящее цензурой.