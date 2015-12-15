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«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так
«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов

«Кафе Пушкинъ», «Юность», Moloko: Что означают названия московских ресторанов
The Village поговорил с создателями 20 московских ресторанов, баров и кафе о том, почему они назвали свои заведения именно так