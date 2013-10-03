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Рецепты шефов: Вареники с капустой Шеф-повар ресторана украинской кухни «Шинок» Елена Никифорова рассказала, как приготовить вареники с капустой.

Рецепты шефов: Вареники с капустой
Шеф-повар ресторана украинской кухни «Шинок» Елена Никифорова рассказала, как приготовить вареники с капустой.